面對媒體近期爆料，國民黨桃園市長參選人張善政痛批，媒體對民進黨來說已成帶風向的鬥爭工具，簡直是「順我者昌、逆我者亡」，反對者被消音，若今不發聲，明就沒媒體幫百姓說話了。另針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診居隔，找來各縣市民代助選，張認為，大眾要檢視的還是鄭運鵬本身能力。

張善政今表示，民進黨透過媒體帶風向，成為鬥爭工具，反對聲音全被消音，甚至連TVBS電視台都遭打壓，手段無所不用其極，簡直是「順我者昌、逆我者亡」，呼籲若今日不發聲，明天就沒有媒體幫百姓說話了。至於鏡電視案引起社會關注，張也說「的確是總統級、國家級醜聞」。

近期鄭運鵬找來多位各縣市民代來桃園當分身助選幫跑行程，張善政說，大家要檢視的還是鄭運鵬本身，是否有能力可以當好市長。另針對同黨地方民代炮火似指向鄭文燦，張表示，蔡英文總統大讚鄭運鵬是「鄭文燦2.0」，當然有必要檢視，要如何承接鄭文燦政績，但其能力與鄭文燦相比「差很多很遠」，確實是鄭文燦0.2。