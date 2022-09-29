高雄小港區海光公司20日發生爐渣爆炸案，巨大火勢導致1名越南籍勞工當場活活燒死，高市議員參選人王文心、顏坤泉等人29日到市議會外陳情抗議，質疑高市府雖然在案發後執行勞檢作業，卻只對外宣稱爐渣遇水爆炸，並未明確說明水源及詳細案發原因，怒批市府處理態度消極。對此，勞工局回應，並無未詳細勞檢的情事發生。

海光公司爐渣爆炸案導致黃姓越南籍移工逃生不及被大火燒死，也波及附近物流公司倉庫引發火災，勞工局勞檢處人員案發後立即趕赴現場調查，並執行相關勞檢作業，總計共發現起重機吊具沒有防滑舌片、高壓氣體操作閥沒有明顯標誌等11項缺失，對其依法裁罰38萬元並勒令停工，勞工局初步研判發生爆炸原因可能為高溫爐渣含水所致。

顏坤泉、王文欣等人共同提出質疑，勞工局勞檢後僅公布海光有11項違規、處罰38萬元，但11項並未有爐渣爆炸致死和火災部分的缺失，市府沒有公布海光處理爐渣流程、沒有說明爐渣未降溫過失來源、沒有說明導致爆炸的水分來源、放縱資方破壞現場等重大疑點，處理過程明顯避重就輕。

對此，勞工局回應，相關勞檢事項皆已依規定程序執行，並公開向各界說明，並無所稱未詳細勞檢的情事。勞檢處也於21日派員進廠檢查，也勒令作業區停工，進行職業災害事故調查，將依法移送地檢署追訴業者刑事責任。

勞工局進一步說明，由於該公司未依法落實預防水蒸汽爆炸關鍵危害，屬於工安不良的高風險事業單位，勞工局再於22日由副局長陳石圍率隊，執行全面性稽查，從嚴查處違規。水蒸汽爆炸的預防措施已明定於職業安全衛生設施規則，雇主應依法設有良好的排水設備及其他防止水蒸汽爆炸的必要措施。