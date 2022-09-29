遇到棘手的問題時，有些人容易慌了手腳、衝動行事，有些人卻能淡定從容，冷靜、果斷的解決問題。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬猴、鼠、羊的女生有著高智商與高情商，面對難題也能處變不驚，不僅事業蒸蒸日上，連家庭都幸福美滿。

【生肖猴】

屬猴的女生有著高智商和高情商，面對難題總能處變不驚、從容應對，因此在職場上她們表現亮眼，不僅能夠打理好團隊，還能與同事們一起做出更好的業績，不斷為公司增加盈利，除了事業有成，她們還擁有幸福美滿的家庭，讓旁人心生羨慕。

【生肖鼠】

屬鼠的女生不僅遇事處變不驚，總能果斷、迅速的把事情處理好，她們還樂於幫人解圍，因此深受主管、同事們喜愛，只要不斷努力打拚，一定會出人頭地。此外，家庭上若遇到婆媳問題，屬鼠的女生也會用正確的態度去應對，使問題迎刃而解，讓人佩服不已。

【生肖羊】

屬羊的女生不僅智商高，情商也很高，面對問題臨危不懼、處變不驚，更懂得理解、寬容別人，不僅能有效率的完成分內工作，還能為同事們帶來許多好點子，因此在職場上名聲相當好。不僅事業成功，屬羊的女生也能把自己的家庭經營得很好，因為懂得換位思考，所以處理家庭矛盾可說是信手拈來，有她們在家庭便能和樂融融。