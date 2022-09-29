蘋果過往推出iPhone都會引發搶購潮，不過此次新機銷售在大陸呈現兩極化，大陸黃牛虧本賣iPhone 14，只有Pro機型表現亮眼，大幅拖累整體銷量。投資銀行傑富瑞（Jefferies）發布報告指出，iPhone 14在大陸前3天銷量為98.7萬支，可能成為蘋果史上銷量最差的機型，與去年同期iPhone 13系列銷量相比下滑11%。大陸知名經濟學家任澤平在微博PO文表示，iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌，並直指蘋果犯了九大罪狀。

一、價格歧視：陸媒《快科技》報導，任澤平力數蘋果犯了「九宗罪」，首先在價格方面，蘋果在大陸售價要比美國本土貴15%以上，他認為，這應該是一種價格歧視。

二、偽創新：自從蘋果創辦人賈伯斯去世之後，蘋果產品走上了「偽創新」的道路，而這對消費者極度不公平，iPhone 14可能將成為蘋果公司盛極而衰的標誌。

三、打壓國產：美國打壓大陸國產手機包括華為等公司，蘋果iPhone手機在大陸市場的銷量就躍升到第一的位置。

四、欠缺新意：蘋果缺乏創新精神後，已經變成一家走向平庸的公司，這種對消費者不負責任、失敗的價值觀不應該在社會流行。

五、性價比低：從性價比來看，iPhone 14比不上大陸國產手機榮耀、小米，與華為高端旗艦機更不能比，所以淪為銷量最慘的iPhone產品。

六. 動態島：蘋果在今年的iPhone14 Pro系列手機上面，取消前螢幕瀏海，推出動態島等偽創新糊弄消費者。

七、隨便抬價：蘋果一向認為大陸市場錢多人傻，可以任意進行價格歧視、可以隨便提價。蘋果銷量僅佔整個手機行業比例15%~20%，但利潤卻超過60%。

八、盲目崇拜：蘋果利用飢餓行銷和賈伯斯留下的創新遺產，在大陸市場培養了一大批盲目崇拜的蘋果愛好者，成為美國打壓華為等國產手機的重要籌碼。

九、傲慢心虛：蘋果拒絕解釋iPhone 14在大陸歧視性定價策略，這說明了這家公司的傲慢和心虛。