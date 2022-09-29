國民黨基隆市長參選人謝國樑涉入德信掏空案，民進黨發言人李坤城今日揭露，謝國樑日前自爆涉入洗錢案的除了金星國際還有兩家「境外公司」，一家是開曼益都（VANTAGE METRO LIMITED）、一家是業登記地點在信四路31號，就在謝家的大樓裡的公誠興業（KONG CHENG ENTERPRISE LTD），負責人是謝國樑的媽媽林曼麗，負責人都不是謝國樑，刻意隱瞞的動機是什麼？

此外，立委郭國文說，謝國樑至今還拿不出匯款的水單，只憑一張塗改過、沒有簽名、沒有簽證、來路不明的紙，就要說明億來億去的洗錢案嗎？「沒有水單、沒有借款、就是洗錢」。

國民黨基隆市長參選人謝國樑被指涉及洗錢，其成立的公司金星資本額只有700萬，為何能貸1億元給他人，謝國樑則回應，還有2間公司一起貸款，並拿出一張將2間公司名字塗黑的紙。

李坤城表示，前幾天謝國樑回應，借給林冠百的錢，不是金星國際一家公司，而是三家公司，但拿出的證據，卻把兩家公司用黑筆塗黑，只露出謝國樑是負責人，到底是什麼公司，讓謝國樑不敢把名稱秀出來？

李坤城說，謝國樑公佈一張來路不明的紙，把借錢的公司從一家變成三家，其中兩家還塗黑，不知道不敢公諸大眾的理由。

他更揭露，「原來謝國樑不想讓外界知道的公司，一家是開曼益都、一家是公誠興業」但依照謝的說法，因為是境外公司，所以是美金計價，不過經查，公誠興業登記地點在信四路31號，就在謝家的大樓裡，負責人是謝國樑的媽媽林曼麗，「難道要說它是境外公司嗎？」「請問台灣公司、美金計價的理由又是什麼？」

郭國文說，依目前所有被揭露的資訊合理懷疑，金星國際公司真的有借錢給林冠百嗎？這三家由謝國樑當負責人的公司真的有借錢給林冠百嗎？更另大家好奇的是，「德信案的一億元，最終都回到謝國樑的公司，甚至部分還進了謝國樑的個人帳戶」，謝卻拿不出轉帳的水單、或任何銀行的單據。

基隆市議員張顥瀚說，謝國樑將金星公司轉移到信四路謝家房產，總共有15家公司登記在同個地址（信四路31號），不知道還有多少在海外、在開曼群島、在維京群島，在那些被稱為洗錢天堂、避稅天堂的海外公司？希望要選市長的謝國樑能公開說清楚，到底還有多少祕密公司？還有多少億來億去、轉來轉去、國內國外洗來洗去的錢？