40歲大陸男神胡歌是黃金單身漢，近年隨著戲劇搭檔霍建華、劉詩詩、袁弘、唐嫣、安以軒等人結婚，胡歌的微博也常上熱搜，多半是被「熱心」網友留言催婚。昨(28日)凌晨，胡歌突然曬出一張「櫻木花道比YA」的照片，沒配任何文字，令人好奇是什麼好事讓男神這麼開心，還有人虧：「終於要結婚了嗎？」

胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅，過去他曾公開認戀薛佳凝、江疏影、富家千金林曉，並與同戲的劉亦菲、楊冪等人傳緋聞，去年他一度瘋傳跟劉亦菲秘婚，隨即被當事人否認，後來又傳出他現身舊愛薛佳凝所演舞台劇《趙氏孤兒》，最後還一同上台合影，引來網友瘋傳公開戀情，對此，胡歌經紀人澄清，當天胡歌是以舞台劇導演老朋友身分捧場，最後被導演叫上台拍照，否認與薛佳凝復合。

胡歌突然興奮曬圖。（圖／翻攝自胡歌微博）

後來《東網》又爆出胡歌「被結婚」，對象是曾與胡歌合拍《大好時光》的女星王曉晨，知情人稱雙方都是上海戲劇學院畢業，領證已經算是公開的秘密，還傳出兩人已經秘密生女，對此，後來有網友留言問王曉晨，她無奈回：「離了個大譜」、「怎麼不說我生了個猴子呢？」、「我的姻緣就是這樣被擋的」。

胡歌去年接連傳和薛佳凝（左圖）複合、秘婚王曉晨，但都被否認。（圖／翻攝自會火、王曉晨微博）

昨胡歌突然心情大好，曬出「櫻木花道比YA」的照片，引來粉絲激動問：「有什麼開心的事情呢」、「雖然不知道發生了啥，但還是跟著傻樂一下」、「什麼好事呀」、「要官宣什麼了嗎」。另有網友指出，胡歌先前拍攝王家衛監製的網劇《繁花》，「想了一天，一向低調內斂的人突然興奮比耶發微博。盲猜……糾纏四年的《繁花》拍完了？」