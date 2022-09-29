集保結算所26～28日主辦第22屆「亞太地區集保組織中階幹部研討會」（ACG CTS），共27家ACG會員機構及國際金融業者、近400人次共襄盛舉。此次首度以線上方式舉行，並以「新常態下之集保」為主題，共同探討後疫情時代的下集保產業新常態。

金管會主委黃天牧應邀致詞時指出，在全球衝突加劇的宏觀變局裡，不斷發生以韌性為基調的企業轉型跟市場再造。透過這次國際會議，讓各國分享經驗及創造集保產業更多元發展，讓亞太資本市場迎向新常態、開創新格局。

ACG中階幹部研討會為促進亞太地區集保組織間業務交流的重要活動，本屆原訂2020年舉行，惟遇全球疫情影響而延後。為不中斷會員間交流，集保結算所去年9月先行舉辦ACG線上交流周（Networking Week）先暖身，獲得會員熱烈迴響及肯定。

考量全球疫情持續影響，本屆ACG中階幹部研討會首度以線上方式舉行，以「新常態下之集保」主題，共同探討後疫情時代下的集保產業新常態，並特別企劃「高層觀點」場次，邀請韓國、伊朗、印尼、巴基斯坦、日本及印度等具代表性集保機構首長，分享產業趨勢及觀點。

此外，ACG的6大工作小組亦分別以投資人服務、新種業務發展、分散式帳本技術（DLT）應用、資料安全法律架構、企業營運持續計畫（BCP）、資安供應鏈管理等產業熱門議題進行廣泛研討，讓與會者掌握亞太地區集保產業最新發展，並交流實務經驗。

集保結算所董事長朱漢強致詞時表示，亞太市場在疫情期間的多元與韌性令人引以為榮，此次與會的亞太集保產業先進對資本市場的發展和創新，亦有許多不同洞見及轉型變革經驗，透過此次研討會可以相互借鏡，激盪出更多創新智慧火花。

集保結算所為ACG執行委員會委員，亦為ACG投資人服務工作小組召集人、負責ACG官網維運，並多次主辦ACG年會等國際重要活動。展望後市，將致力推動亞太資本市場交流，展現台灣金融生態系數位創新、韌性永續、科技資安的軟實力，擘畫集保服務新藍圖。