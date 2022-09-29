去年球季接受韌帶重建手術(Tommy John)的光芒王牌葛拉斯諾(Tyler Glasnow)，睽違1年後回到投手丘，面對守護者完成本賽季第1次登板，葛拉斯諾小試身手只投3局，便飆出99英里火球證明自己傷勢無虞，雖然本場光芒以1：2落敗，不過同樣競爭外卡資格的金鶯也輸球，讓光芒取得季後賽門票的魔術數字降到M2。

葛拉斯諾今年大部分的時間處於復健階段，沒有這位王牌投手助陣讓光芒戰力直直落，也丟掉了蟬聯2年的美聯東區冠軍，不過葛拉斯諾今日歸隊後，勢必對於有極高機率進入季後賽的光芒帶來助力。

這場比賽首局面對守護者開路先鋒史帝芬關(Steven Kwan)，葛拉斯諾就飆出98英里速球，史帝芬關只能眼睜睜看著小白球進入好球帶，葛拉斯諾再搭配滑球、曲球，甚至投出不少99英里的火球，葛拉斯諾首局就成功送出3上3下。

Tyler Glasnow is back back and throwing heat 🔥



(via @BallyRays)pic.twitter.com/DoAO1WAl59 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 28, 2022

3局上葛拉斯諾遭到阿瑞亞斯(Gabriel Arias)擊出全壘打失分，再被布瑞南擊出安打，隨後葛拉斯諾穩住陣腳，送出2K結束半局，也完成了今天的先發工作，葛拉斯諾本戰用50球投完3局，被打出2支安打失1分，送出3次三振、1次保送，葛拉斯諾本季初登板仍有著穩健發揮。

兩隊隨後以1：1攜手進入延長賽，10局下守護者靠著羅薩里歐(Amed Rosario)再見安打，驚險以2：1取勝，不過落敗的光芒仍藉由金鶯稍早敗給紅襪，將外卡魔術數字減為M2，在還有7場例行賽的情況下，光芒以1.5場勝差領先外卡排名第3的水手，有機會延續連4個賽季闖進季後賽的紀錄。