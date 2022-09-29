紀念票卡運用環形LED技術，只要靠卡感應，卡面上的馬偕圖像就會發光。（新北捷運公司提供）

今年適逢淡水開港設關160周年，也是馬偕博士來台150周年，新北捷運公司與台灣基督教長老教會淡水教會攜手推出「馬偕來台150周年古今穿越卡」紀念版iCach，並於今（29）日舉辦發布啟售儀式。卡片使用全台首創環形發光專利技術，可呈現發光穿越的效果，全台限量300套，售完將不再追加。

1862年淡水開港設關，使東西方文化交融，造就淡水獨特的人文風景，10年後馬偕博士在淡水登陸，並以此為基地傳道、醫療與教育，對後世有遠大的影響，淡水至今仍留存著馬偕的足跡，未來淡海輕軌藍海線第二期依規劃也將行駛於淡水河岸旁，「淡水河岸」將是馬偕與淡海輕軌古今穿越的場域。

為紀念淡水開港設關160周年及馬偕博士來台150周年，新北捷運公司與台灣基督教長老教會淡水教會攜手合作，推出紀念版iCash「馬偕來台150周年古今穿越卡」，卡面呈現新舊淡水風景，馬偕博士穿越古今，從舊時代停靠著扁舟的淡水河，走向現代行駛著淡海輕軌的淡水河岸。

卡片還有一大亮點，就是運用全台首創的「卡片環形LED技術」，透過這項專利，只要使用卡片搭車或消費時靠卡感應，偕博士身形剪影即會發光展現穿越效果，使這張紀念票卡兼具歷史意義與創意。

新北捷運公司董事長吳明機表示，馬偕來台150周年，對於淡水而言是相當重要的里程碑，淡水更可謂是台灣最有歷史價值的行政區之一。為展現市府對淡水的重視，許多重要建設都將在淡水一一實現，包括2024完工的淡江大橋、海輕軌藍海線第二期、沙崙文創園區及淡北道路等。

台灣基督長老教會淡水教會牧師鄭浚豪說，為了彰顯馬偕在淡水的貢獻，這張150周年紀念卡的發行十分具有意義，透過這張卡片，可以讓民眾更了解馬偕博士的故事，並與淡水的捷運、輕軌做結合。

「馬偕來台150周年古今穿越卡」，即日起全台限量預購300套，於10月中旬陸續出貨，每套限量價390元，卡片內建20點Open Point點數，民眾可直接至超商兌換咖啡。民眾可至「新北捷運官方蝦皮賣場」線上預購、查詢。