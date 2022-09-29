「臺北時裝週 X VOGUE FNO」今年邀請林強擔任主題曲製作人的林強，抱持著嚴謹的態度，慎重地聆聽多位新一代創作者的作品，最後選出持修作為本次主要創作者，他說：「我發現他寫歌和唱歌的時候用情很深，音樂性也有較多的表現，而且他也有很強烈的個人形象與風格。時尚就是表現個性和當代性，我一看持修的樣子，就覺得非常當代。」

奪下第31屆金曲最佳新人獎的持修，無論在音樂創作或穿著風格上，都非常有自己的想法，他說：「所謂的潮流並不只是現代年輕人喜歡什麼這樣簡單的事情，得靠時間慢慢演變，才成為今天的樣子，這當中牽涉著我們的過去、現在和未來。這種關於過去和現在的衝突感，讓我得很有趣。」以此為靈感，他希望能呈現具有歷史寬度的音感，因此在這首歌裡，他特意於電子樂中加入了自己鮮少碰觸的弦樂器，讓當代與經典在音樂裡相會。

這首最後定名爲〈時尚！〉的歌曲，以和聲吟唱搭配提琴輕柔開場，隨著旋律向前推進，電子樂的低音重拍則逐漸明顯，再加上林強律動感較強烈的編曲，以及八小節的轉折樂段，讓整首歌曲不但帶有持修的迷幻與抒情氛圍，也聽得到林強式的特色電音，兩者碰撞出的音樂火花，不但非常有層次感也很動聽。

因為這回的合作，才首次有機會與對方深入交談的兩人，也從過程中獲得不少啟發。持修表示自己從林強自幕前走向幕後的人生經歷中學到音樂人的道路其實沒有定則；林強則從持修的身上，看到這個時代年輕人不一樣的自信。在合作的最後，持修特別贈送了自己的簽名CD給林強留念，而林強則盼望有一天持修也能嘗試台語創作。害羞地說自己的台語還不流利的持修，表示自己有在學習。也許，在未來的某一天，兩人真能再次攜手，於台語歌的領域中，創造時尚新火花。