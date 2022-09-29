一名謝姓男子因懷疑女友與其他男生過往親密，懷疑女方劈腿，恐嚇女方到他處住處談判，未料竟拿刀割她左腿凌虐，導致女方縫了10幾針，還恫嚇不得向醫生說出真相，從醫院返家後，又逼女子張開腿自慰，還拿起手機拍攝並逼她表演「淫蕩一點，腳張開」，事後女方提告，謝男還強辯拍影片是2人情趣。法官審理後，判謝男5年3月，可上訴。

根據判決書，謝男因為懷疑女友小美出軌，約小美出面談判，但小美不從，謝男便在110年8月某日，傳LINE給小美恐嚇：「你做好進醫院的準備」、「你會進醫院」、「你會受傷很重」、「我要把你們公司門敲破」等語 ，讓小美心生畏懼而前往謝男住處。

當天晚上，兩人在談判過程中發生激烈爭執，謝男竟持刀劃向小美左大腿外側，導致小美左大腿受傷。謝男隨即陪同前往醫院縫合後，又返回租屋處。

未料到了凌晨，謝男又強逼小美褪去衣物 要求自慰供其觀賞，還拿手機全程拍攝，同年9月12日又痛毆小美一頓，導致她變成熊貓眼，事後小美決定鼓起勇氣報警提告。

但是謝男卻強辯，有與小美發生口角及推擠拉扯之衝突，但並未以刀子割傷小美左大腿，還辯稱：「不知她左大腿為何受傷，而且她自慰之舉動是自願所為，是兩人間的情趣。」

但小美驚恐描述，「謝男拿刀抵著腿並慢慢的劃下來，刀傷共縫了十針，流了很多血，事後才帶她去看醫生，謝男在就醫途中，就預先告知她必須要如何跟醫生說，後來才免強向醫生說是被鐵器所傷，不敢說是被他人傷害，因為謝男在急診室外面，看起來很可怕，不敢再惹他。」

小美又證稱，謝男拿起手機叫她自慰，然後開始拍影片，因當時她在謝男家中，腳又受傷，所以非常害怕，怕像前一天又遭劃傷，所以只能聽謝男的指示。

法院審酌，謝男因醋勁大發持刀傷害、猥褻女友，犯後狡辯態度惡劣，判他5年3月，其中7月得易科罰金。