大同公司家電廠張姓總廠長，2015年6月間從大陸採購整台冰箱，貼上產地為越南的標籤，轉由越南運回台灣，藉以規避政府禁止進口大陸產製冰箱的規定，共計5萬6723台，案經關務署追繳稅捐1億5863萬餘元，張姓總廠長坦承犯罪，檢察官依妨害農工商罪，處分張男緩起訴為期1年，支付公庫20萬，法治教育4小時。

54歲張姓總廠長，2015年起擔任大同公司家電電子事業部大同園區家電廠總廠長，也是大同公司家電廠最高決策主管，同年6月，大園區家電廠冰箱生產線發生問題，張決定向大陸購買整台冰箱製成品，轉至越南黏貼配線圖與產地為越南的標籤，再運回台灣銷售，

大同公司自2016年5月到隔年12月26日，將虛偽標示產地的冰箱從越南胡志明港進口來台，總計數量有5萬6723台，價格1億9473萬餘元，案經海關人員查核報關資料發現問題，轉由調查局偵辦。

張姓總廠長坦承以虛偽標記，自國外輸入販賣罪，並深表悔悟。大同公司遭關務署裁罰並追繳稅捐1億5863萬餘元，又被經濟部國貿局裁罰192萬，檢察官根據大同公司提供的採購單、以及轉運口岸標籤，證實冰箱從廣東省容奇港、河口港、揚州港出口到越南，委由越南公司黏貼不實產地標籤進口來台。