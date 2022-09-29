巴基斯坦警方表示，一名佯裝成病患的槍手今天攻擊南部喀拉蚩市（Karachi）一家牙醫診所，擊斃一名擁有中國與巴基斯坦雙重國籍的男子，並傷及另外2人。

法新社報導，警方透過聲明表示，這名男性槍手「進入診所，坐下等候治療，隨即突然開槍」。警方正在調查槍手行凶動機，據信此人來自動盪不安的俾路支省（Balochistan）。

北京當局在巴基斯坦西南部俾路支省從事利潤豐厚的採礦和能源計畫，當地的中國公民和利益相關者經常遭分離主義武裝分子鎖定。

經營這間診所的夫妻在槍案中受傷，診所一名男性職員遇害身亡。

警方聲明指出，這3名受害人均擁有中國與巴基斯坦雙重國籍，還說凶手並未傷害任何巴基斯坦人。

中國不允許公民擁有雙重國籍。巴基斯坦有為數可觀的華人，包括在喀拉蚩落地生根好幾個世代的中國人，以及尋找經濟機會的新移民。

巴基斯坦內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）今天譴責這起攻擊案。他推文寫道：「這種事件天理難容。應從各方面確保中國居民的安全。」