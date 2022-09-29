台化彰化廠2014年因汽電系統操作到期，二度向彰化縣政府申請展延遭駁回而被迫停工，向縣府提告國賠後，彰化地院日前判決縣府應賠償4億7704萬元。民進黨彰化縣議員參選人楊子賢29日指出，一審結果出爐後，不少彰化縣政客跑出來冷嘲熱諷，批評時任民進黨彰化縣長魏明谷政府出錯，提醒這些政客訴訟尚未結束，況且當時彰化縣環保局是依法行政，請勿妄下定論。

台化彰化廠因M16、M17、M22等3座鍋爐操作許可證即將到期，曾於2016年申請操作許可證展延，彰化縣環保局當時以燃燒不符標準，2度退回台化展延申請並要求重提申請，台化不願意而2度提訴願，環保署皆認定彰化縣政府行政處分違法。

事後，台化以彰化縣政府違法行政處分，使機具停機、被迫停工無法營運生產等，向彰化縣政府申請損害賠償。彰化地院一審判決在2022年7月出爐，法官認為，縣府違法的行政處分使台化被迫停產而無法營運，須賠償4億7704萬6416元，全案可上訴。

針對該案，彰化縣環境保護聯盟監事顏淑女29日在記者會中解釋，台化彰化廠2016年被彰化縣政府認定符合《空氣污染防制法》定義的「特殊性工業區」，須在四周規劃緩衝地帶及設置空氣品質監測設施，台化卻因為不想花錢設站，再加上彰化廠連年虧損，才堅持不申請許可證異動，讓許可證申請卡關，使彰化縣環保局成為關廠的代罪羔羊，呼籲台化善盡企業責任，撤回國賠告訴。

民進黨彰化縣議員參選人楊子賢也說，台化在申請許可證換發後，堅持不改善相關設施，才讓彰化縣政府環保局駁回延展申請，明明是台化經評估後關廠，卻要讓彰化縣政府背鍋，提起訴訟。

如今法院一審結果出爐，楊子賢抱怨，不少彰化政客跑出來冷嘲熱諷，批評時任民進黨彰化縣長魏明谷執政的政府出錯，但他想要提醒這些政客，訴訟尚未結束，況且當時彰化縣環保局是依法行政，請政客勿妄下定論。

楊子賢強調，彰化縣民的健康不分藍綠，台化彰化廠國賠爭議是要大家要共同面對的問題，也呼籲高等法院法官仔細審酌兩造提出的事證。