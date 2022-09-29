國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所29日公告第10次公告酒駕累犯，本次共13人，分別為2次累犯12名和3次累犯1名，人數創新高，其中還有9人超過法定酒測值0.25mg／L，甚至有人高達1.02，被警方依公共危險罪移送司法機關辦理。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年等。

北市第9次公告酒駕累犯名單計有13名，分別為累犯2次12名及累犯3次1名。其中累犯2次，有張清評、王帝強、張文青、林士楓、許芸杰、吳偉業、劉昆和 、陳奕綦、陳文衡 、連黃順、呂駿傑、吳蔡惟等人。其中有9人超過法定0.25mg／L，被警方依公共危險罪移送司法機關辦理。

累犯3次者劉建宏，首次酒駕在2019年9月6日騎車在在新北市五股區新五路遭警方攔停，第2次酒駕於2021年8月10日騎車在新北市板橋區金門街遭攔停。第3次酒駕於2022年4月6日騎車本市新湖二路被警方攔下開單，酒測值0.22。

裁決所裁罰課長吳素禎指出，酒測值超過0.25mg／L即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理，屆時檢察官會和當事人進行面談，了解是否有酒癮的情況，進而認定是否需要轉介至醫療院所接受強制治療。

裁決所表示，相關酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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