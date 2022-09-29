民進黨中常會昨（28）日討論全民國防議題，身兼黨主席的總統蔡英文提到，有支持者提出教官要留在校園的意見，因為可以教學生軍事教育，但由於過去民進黨主張「黨政軍退出校園」，目前也已規劃教官要在2023年退出校園，相關新聞一出後引起國民黨台北市議員王鴻薇不滿，大罵蔡「永遠的雙標」。

據《中國時報》29日報導，民進黨中常會昨邀台灣民主實驗室理事長沈伯洋進行「全民防衛」專案報告，蔡英文當場表示，有支持者和她說教官要留在校園，還可以教基本軍事教育，也有很多人拉著她的手說：「教官千萬不能退出校園」。蔡英文還問：「到底為什麼教官要退出校園？」據悉，民進黨立院黨團總召柯建銘向蔡英文說明，當年黨外有3個訴求，分別是不當黨產、黨政軍退出媒體及教官退出校園，這些已經陸續解決，全世界沒有教官在校園，台灣在戒嚴時期才有；強調時代已經走到這裡，這是台灣民主重要發展課題，與黨政軍退出媒體，「都是不可逆的」。

王鴻薇今在臉書發文，怒問蔡英文「當年民進黨是如何汙名化教官的？」她表示若蔡忘記，那麼可以幫她回憶一下。首先在2006年陳水扁執政時期，教育部長杜正勝提出教官遇缺不補；接著於2016年蔡英文執政時期，教育部定案軍訓教官將全面退出校園；然後是2018年，行政院明訂2023年教官全面退出校園。

「蔡英文忘了當年大喊教官退出是消滅黨國遺毒、轉型正義的黨人？ 」王鴻薇認為要教官回來可以，但前提是要先對廣大在學校服務、照顧學生的教官們道歉，不能打了別人巴掌之後，再若無其事請對方回來。