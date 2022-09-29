靜宜EMBA壘球隊發揮強勁組織戰力，在2022第10屆全國EMBA壘球聯誼賽中勇奪佳績，榮獲全國季軍。（靜宜大學提供）

2022第10屆全國EMBA壘球聯誼賽，共計27支隊伍參賽，各校實力堅強競爭激烈。（靜宜大學提供）

靜宜EMBA壘球隊成軍11年，更是全國壘球聯誼賽的創辦學校。（靜宜大學提供）

靜宜EMBA壘球隊經過兩年備戰，雖然比賽當時下起大雨，仍澆不熄隊員的熱情，充分展現運動精神與毅力。（靜宜大學提供）

靜宜大學EMBA壘球隊發揮強勁組織戰力，在2022第10屆全國EMBA壘球聯誼賽中勇奪佳績，榮獲全國季軍！EMBA壘球隊長林耕甫表示，經過兩年的備戰終於拿下全國季軍，心中無限感動；雖然比賽當時下起大雨，仍澆不熄隊員的熱情，充分展現運動精神與毅力。

2022第10屆全國EMBA壘球聯誼賽，由台大校友總會主辦，於彩虹河濱公園壘球場隆重舉行，共計27支隊伍參賽，各校實力堅強競爭激烈。也期望透過競賽以球會友，增進身心靈健康，並展現運動家精神促進各校情誼。

靜宜EMBA壘球隊成軍11年，更是全國壘球聯誼賽的創辦學校。EMBA壘球隊創隊教授魏清圳說，參賽隊員利用假日訓練體能與球技，更透過社區及校際等競賽，提升默契、精進實力，努力爭取好成績為校爭光。EMBA壘球隊長林耕甫感謝師生、校友及眷屬的協助與支持，鼓勵隊員持續努力爭取更多榮耀。

EMBA壘球隊陳寬航因精湛球技與守備，榮獲今年MVP殊榮。資深隊員陳岳陽說，很開心與隊員齊心協力、揮灑汗水爭取勝利！10年來大家以團隊合作的默契，四處征戰留下美好戰績，期待為下一個10年繼續努力。

長期為球隊影像記錄的潘柏翰說，連續兩天扎實賽程，讓他拍到電池沒電、記憶卡容量不足、手指也起水泡；但看到精彩照片一切辛苦都是值得。