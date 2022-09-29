5G時代，O-RAN(OPEN RAN)商機成為網通業重要亮點，高通宣布，已經和特定客戶和合作夥伴正在測試和驗證高通X100 5G RAN加速卡和高通QRU100 5G RAN平台，將有助於引領下一波數位轉型，預計相關商業部署將於2023年下半年展開。

高通已開始向全球客戶和合作夥伴提供高通X100 5G RAN加速卡和高通QRU100 5G RAN平台樣品，用於整合和驗證新一代5G行動基礎建設解決方案。此舉代表全面開放式和虛擬化5G網路的演進、與即將開始的商業化邁出了重要的下一步。這些變革性的平台將簡化和降低5G部署的總體擁有成本，並且提供高效能、符合O-RAN規範、具能源效率、虛擬化、雲端原生的5G解決方案，以協助推動過渡至現代網路。

不同於4G時代，5G打出的O-RAN架構，就是一個對產業造成中心化炸裂重組的關鍵，產業大餅不再被傳統電信設備業者(例如愛立信、諾基亞)等把持，而是將商機放到小型網通業者，且在成本上也於營運商相對友善，也使得5G O-RAN商機相當被市場所期待。

高通技術公司資深副總裁暨蜂巢數據機和基礎建設部門總經理Durga Malladi表示，網路營運商了解部署5G網路基礎建設的重要性，以支持下一代網路的需求、提升消費者體驗並解鎖全新的使用案例。他們需要大容量和低延遲的可擴展解決方案。高通X100 5G RAN加速卡和高通QRU100 5G RAN平台送樣代表Open RAN全面商業化的一個重要里程碑，因為這些技術的目標在於為市場帶來創新、具成本效益和功耗效率的Open RAN解決方案，並強化基礎架構生態系。

採用高通X100 5G RAN加速卡和高通QRU100 5G RAN平台的商業部署預計將於2023年下半年展開。