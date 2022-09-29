據住展雜誌統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋推案量總額約3,807億元，年增約14.4％，前3季北台灣新成屋、預售屋累計推案量約為9,113億元，年增約2.6％。住展雜誌研發長何世昌表示，回顧今年上半年，北台灣推案量縮水，到了第3季，利空如火箭彈滿山遍野似的轟炸，建商推案意願卻在炮火中逆勢滋長；隨著部份延推案在暑期陸續公開，尤其是桃園市暑期間爆出大量，緊接著又銜接928檔期，整體推案量一舉上攻，並由原本的量縮轉為量增，將有助於推升今年全年推案量。

何世昌認為，北台灣今年推案量回升，原因與建照核發量位居高水位，以及營造成本止漲，與房價持續上揚，建商趁利潤好而搶著推案有關，北台灣全年推案量估可站上1.3兆元。雖然推案量已轉為正成長，但未來需注意市場胃納量是否會隨之上升；假如選後買氣停滯，未來恐要務實面對供給過剩的問題。

北台灣前3季以新北市推案量最高，約為2,889億元，但若與去年同期相比，卻減少近6百億元，年減幅約17％。新北市今年以新莊、三重、土城與泰山等地重劃區推案較踴躍，尤以新莊推案量最洶湧。

前3季推案量衰退幅度最大的是台北市，只推出1,924億元，較去年下滑4百餘億元，年減幅近18％。北市推案量最多的行政區是北投，主要是北士科題材所帶動，前3季共推出約4百億元案量，熱度將會延續到年底。

桃園市今年前3季推案潮狂噴，前3大推案區依序為中壢、桃園、龜山，其中中壢案量飆到6百多億元，桃園超過5百億元，龜山則釋出5百億元案量，上述3區合計案量占全桃園市總案量約62％，顯示建案高度集中於少數區域。

新竹地區前3季案量累計為1,298億元，較去年增加200餘億元，年增幅約26％。雖然新竹今年供給量上升，但主因是寶山指標案「宏道新竹帝寶」單一個案占整體案量近四分之一所致，如竹北、東區等菁華區域供給同步下挫。