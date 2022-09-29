隨著面對面的商務活動恢復、境內旅遊回溫，民眾外出乘車需求也增加，Uber 網際網路系統（Uber App）今（29）日宣布擴大計程車車隊合作，共同推動「優步小黃」乘車體驗再升級，候車時間縮短至平均5分鐘左右，並新增信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、 Google Pay 等多元支付選項，讓乘客輕鬆一鍵叫車，日常通勤與出遊更便利。

「優步小黃」體驗升級，Uber App 新用戶於9月29日至12月31日期間，輸入優惠序號【優步小黃2022】，即可享有兩趟「優步小黃」每趟最高120元乘車折抵優惠，無論是高鐵、台鐵、捷運轉乘接駁，探索城市景點，與三五好友小酌聚會，乘客以一鍵叫車就能享受「優步小黃」的乘車體驗，盡情玩轉台北及高雄。

Uber 大數據分析顯示，「優步小黃」於台北及高雄上線至今，已成為許多民眾日常上下班通勤以及週末聚會的新選擇，使用 Uber App 叫車的三大尖峰時段包含週間上午7點至9點、週間下午5點至7點，以及週末凌晨0點到2點。從雙北熱門目的地顯示上下班通勤、逛百貨購物、旅遊住宿，及周末「愈夜愈High」夜間歡聚的日常乘車需求。大台北地區乘客十大熱門目的地包含台北車站、板橋車站、南港車站、101大樓、京站、新光三越A11、統領百貨、Att 4 fun、南港展覽館、晶華酒店，此外KTV也是乘客經常上車的熱門地點之一。而高雄則是更多了往返大型醫療機構的需求，比如市立大同醫院，以及高雄醫學大學附設中和紀念醫院。

Uber台灣總經理楊思祥表示，Uber持續擴大與在地計程車車隊合作，協助更多職業計程車駕駛加入使用 Uber 科技，目前活躍職業小黃計程車駕駛合作夥伴數量比年初增加了4倍。在台灣進入疫後新常態時期，Uber很高興有愈來愈多專業計程車駕駛上線服務民眾通勤與出遊的需求，民眾重拾日常生活節奏，而駕駛也獲得更穩定的收入。Uber更期待在不久的將來台灣重啟邊境，Uber已經超前部署，與在地車隊合作夥伴就定位服務國際觀光客和商務旅客。

「優步小黃」車資計算方式與消費者熟悉的在地跳錶計費方式一樣，乘客僅需打開 Uber App ，設定下車地點並選擇「優步小黃」乘車選項，即可輕鬆一鍵叫車搭乘優步小黃。乘客還可於確認叫車前，輕鬆查看附近車輛、駕駛預估抵達時間、預估應付車資範圍及選擇支付方式，並透過地圖即時追蹤駕駛位置，更容易掌控行程與時間管理。