在台北買房不容易，命理專家周映君表示，一對夫妻想在台北買房子，公婆得知以後拿出700萬贊助兒子當頭期款，並表示若未來出狀況，可能會需要一起住，兒媳婦為了趕緊拿到錢就隨口答應了，不料，幾年後公公中風過世，婆婆北上來投靠她們，並將老家給賣了，希望能幫忙出貸款的錢，怎料最後卻落得無家可歸的悲慘下場。

命理專家周映君日前在節目《新聞挖挖哇》上分享，夫妻結婚以後到台北工作，決定在台北置產，但因為錢不太夠，因此公婆兩人將所有的存款與退休金，共700萬掏出來給兒子與媳婦當頭期款，但婆婆給錢的時候也提到，因為錢都給你們了，萬一未來發生什麼事，她有權利搬來一起住，而媳婦為了趕緊拿到錢，便沒有多想就答應了。

周映君表示，這位媳婦認為公婆感情很好，且兩人在彰化有房子住，應該不會貿然搬來台北住。怎料，隔了大約4至5年左右，公公突然中風過世，婆婆獨自一人住在彰化老家，想了很久決定要北上投靠唯一的兒子。有鑑於房子當初婆婆也出了不少錢，因此媳婦也沒有辦法拒絕。

周映君指出，婆婆搬過來的第一個月，媳婦還能夠以禮相待，但到了第二個月，媳婦先是不去買任何的洗漱用品，說是個人衛生習慣不同，用的產品也不同，要婆婆自己去買；後來媳婦開始故意不煮飯，也要求自己的老公在外面吃飽再回來，面對這樣的狀況，婆婆也只好自己去買便當回來吃。

周映君表示，某天這位婆婆接到老家朋友打來的關心電話，她忍不住抱怨了幾句，但並沒有說得誇張，結果卻被兒媳婦給聽到了，而對方立刻就爆炸了，痛批婆婆的行為很糟糕「你這樣害你的兒子會被說是不孝，而且你這樣講，我以後怎麼回彰化！」後來就堅持婆婆要搬出去，但婆婆來台北前，就把老家賣給了親戚，並將這筆錢轉交給兒子，希望能夠幫忙繳貸款，結果現在卻落得無家可歸的下場。

周映君也說，面對媳婦不斷要求她搬出去住，這個婆婆只好開口討要當初資助兒子買房、還貸款的錢，怎料，媳婦聽了卻說，我會還你啊！等到我把房貸都繳完了以後，我就會分期付款還你，但這樣要拿到錢都不知道是什麼時候的事情了。無奈之下，這個婆婆搬回彰化和親戚租房子，每天都要出去做小生意賺錢，面對親友的關心，也不敢再透露任何細節，只說自己住不慣台北。而這一切兒子都被蒙在鼓裡。