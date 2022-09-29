繼美國參議院外交委員會本月14日審議通過《台灣政策法》，眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）與其他36位同黨籍眾議員，也於美東時間28日共同提出眾院版的《台灣政策法》。對於麥考爾等其他共同提案的聯邦眾議員以強勁的立法作為，展現對台灣的堅定支持，外交部表示由衷感謝。

外交部發言人歐江安表示，除麥考爾首席議員之外，共同提案的議員也包括數十年來長期挺台的台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）、以及於9月上旬訪台的威爾森（Joe Wilson）、巴爾（Andy Barr）、艾薩（Darrell Issa）、譚妮（Claudia Tenney）、凱茉可（Kat Cammack）等眾多友好台灣的眾議員。

歐江安指出，眾院外委會共和黨團也同時發表聲明強調，這項法案的內容包括提升台灣的自我防衛及嚇阻能力、更新美國對台政策、增強美國對中共侵台的戰略清晰、強化台美雙邊關係、支持台灣的國際參與等。聲明同時強調，台灣是美國國家安全的關鍵伙伴，台灣民主此刻正面臨中國共產黨史無前例的威脅，值此之際各界應該致力強化盟友，協助台灣提升防衛力量，嚇阻中共挑起衝突與擴張。

歐江安強調，外交部將持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本屆美國國會會期中，能持續爭取美國會友人以立法行動深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。