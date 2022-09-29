台中市長參選人蔡其昌29日舉辦「台中好行」行動市長政見記者會，蔡其昌指出，盧秀燕執政三年來僅整平24公里的人行道，讓台中人行道難以行走，造成許多家長及長者的不便。未來若當選市長，要進行人行道大改造，目標4年內讓台中市人行道整平公里數倍增。市府則回應，整平人行道已達34.9公里，更新闢48.7公里人行道。

蔡其昌今天早上由立法委員何欣純、台中市議員張耀中、何文海及台中市議員參選人何昆霖、謝家宜等陪同公布行動市長好行政見。蔡其昌說，當爸媽們推著嬰兒車在人行道行走的時候，常常會遇到障礙物，包含行道樹、電箱、消防栓設等，且人行道破舊坑洞，樹穴大小不一、高低起伏，都是很危險、不友善的設計規畫。

蔡其昌指出，盧市府執政的人行道整平數量實在太少，未來自己若當市長，目標4年將人行道數量倍增，會有3點優先，包括台中市新興開發區申請建照時，同時審核人行道規畫的設計圖；市民喜歡散步的地點、公園附近的道路及爸媽帶著孩子上下課的地方，第二優先施作的區域；第三則是民眾主動希望設置或翻新人行道的路段。

有關台中市人行道改善案，建設局表示，市府重視人本交通環境，市長盧秀燕上任後積極盤點既有人行道缺失並改善，截至目前已完成修繕整平人行道達34.9公里，此外，也針對新闢道路在一定路寬及周邊銜接道路人行環境通暢條件下，依相關設計標準規定新闢無障礙人行道，3年多來已新闢人行道達48.7公里。市府將持續爭取相關經費，並積極推動建置道路無障礙環境，提供市民優質通行環境。