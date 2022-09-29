銘傳大學禮賓大使林嵩澤演奏小號。(銘傳大學提供／李侑珊台北傳真)

國慶大典即將到來，銘傳大學今年度禮賓大使於今(29)日亮相，校方共選出31名同學出任，其中不乏明星臉，有成員神似藝人徐玄、舒淇、許瑋甯、鳳小岳等，一出場就吸引全場目光。

銘傳大學表示，「笑在心中，漾在臉上」是銘傳大學親善服務隊待客的秘訣。今年依國慶籌備委員會規定，所有的禮賓人員皆需全程配戴口罩，為此團隊也從平時就訓練正確配戴口罩，以及提醒與會貴賓注意社交距離，不減親切及專業的服務形象。

銘傳大學提到，禮賓制服歷年均依國慶籌備委員會規定穿著，今年初將會亮相全新服裝，以強化專業服務的品質。

銘傳大學親善服務隊指導老師何采容說，今年持續加強防疫訓練，也提醒隊員若國慶典禮天氣悶熱，就要注意貴賓是否有因全程戴口罩而產生的不適感，適時地給予關心。

至於服儀部分，何采容指出，團隊成員除了要反覆面對鏡子練習之外，也要保持身心愉悅，並搭配適當的眼妝，這樣才能使對方感受到發自內心的微笑。