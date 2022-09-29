針對桃園的觀光旅遊人次在六都當中「墊底」一事，國民黨桃園市長參選人張善政今(29)日在臉書提及，他要以「國際化」、「改造化」、「主題化」，三個方向為主軸，改變桃園的觀光風貌與溫度，要讓桃園不只是國際旅客心中的台灣第一站，更要是台灣第一讚！

張善政表示，參選桃園市長以來，走遍桃園許多的觀光工廠，不論是深耕食品業的「手信坊霧隱城」、有製造業背景的大園「國巨洋傘文創園區」或28日參訪的大溪「金蘭醬油博物館」等等，充分展示桃園深厚的產業觀光底蘊。

張善政認為，桃園的好山好水、多元族群、人文歷史、美食好禮，許多元素值得國內外的朋友前來探訪與認識，可惜的是，桃園在許多人印象中仍然停留在「路過」、「不好玩」的舊印象，桃園的觀光旅遊人次在六都當中，竟然是「墊底」。

張善政說他要以「國際化」、「改造化」、「主題化」，三個方向為主軸，改變桃園的觀光風貌與溫度！用對的政策，發揮桃園的觀光實力，讓桃園不再只是落地的第一站，更是國際旅客選擇來台灣的目的！「我們一起努力，要讓桃園不只是國際旅客心中的台灣第一站，更要是台灣第一讚！」