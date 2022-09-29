沒考指考直接保送上台大牙？跟雙世界奧林匹亞金牌正妹🥇約會的一天。（VW授權提供）

正在就讀台大牙醫系的YouTuber「VW」分享，她的學姐是位學霸，國三的時候就把高中的數學、物理、化學和生物都學完了，然後在國中與高中階段，先後拿下3面奧林匹亞的金牌，最後在沒有考學測和指考，直接保送台大牙醫系，最可怕的是，進台大以後，還多次拿了班上的第一名。

台大牙醫系的學生「VW」在YouTube上發布影片說，學姐貞宇是一位學霸，在國三的時候，就拿到了人生第一面奧林匹亞的科學金牌；在高中階段，又先後拿下了化學與生物的金牌，最後順利保送台灣大學的牙醫系。

VW回憶過去發現，學姐在高中的時候，似乎也沒什麼在上課。對此，學姐在影片中透露，她其實早在國中三年級的時候，就讀完高中的數學、物理、化學和生物，當時要出國比奧林匹亞之前，師大那邊的教授會拿指考的題目給他們當練習題寫，記得當時在物理、化學、生物與數學這幾個科目，她平均都可以拿到92到95分的成績。

學姐也說，根據當時的規定，在高中的時候參加奧林匹亞的比賽，如果拿到世界金牌的話，就可以任選國內的校系保送，所以她沒有報考學測和指考，就直接保送上台大牙醫系了，記得當初選擇只有台大醫學系需要額外面試，但事隔多年，她也不確定規定是否有改變。

VW表示，學姐真的很厲害，進台大以後到現在，當了好幾次的「卷姐」，而所謂的卷姐就是班上的第一名，在台大裡面唸書要拿第一名其實不容易，在台大牙醫系拿第一名就更不容易，所以她真的很認真也很厲害。