《鏡電視》的執照申請案日前遭到立委質疑，有府院高層介入施壓。對此，法務部長蔡清祥今天（29日）回應，法務部並沒有收到立委檢舉，也沒有收到任何文件，不過，蔡壁如辦公室解釋，法務部是在昨天（28日）才主動聯繫，相關資料也已在昨天掛號寄出。

蔡壁如日前召開記者會指出，她在4月13日曾質問法務部：《鏡電視》與《鏡週刊》之間這麼多違法事證，《鏡電視》在申請執照的過程充滿欺騙，要不要查？敢不敢查？至今沒有下文。

蔡清祥今天回應，此事經調查，委員並未向法務部提出任何檢舉，也沒有交給法務部任何文件，已與委員辦公室確認，而若有此事，檢調會依法察明。

蔡壁如辦公室解釋，因為近日媒體報導《鏡電視》的相關爭議，以及蔡壁如透過臉書持續追蹤此事後，法務部的國會聯絡小組便在昨天聯繫上該辦公室，表示想主動介入調查，並徵求相關資料，所以蔡壁如辦公室在昨天就將所有資料以掛號方式寄出，因此推斷雙方可能是對時間序上有誤解。