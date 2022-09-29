今天是日本與中華人民共和國建交，並與中華民國斷交50周年的日子。外交部發言人歐江安表示，台日兩國人民情感深厚，真誠喜歡彼此；我國也期待日本與中國關係改善的同時，能夠有助於增進區域的和平穩定與繁榮發展。

1972年9月29日，日本與中華人民共和國發表《中日共同聲明》，雙方正式建立外交關係。中華民國政府在同一天以「漢賊不兩立」的原則，宣布與日本斷絕外交關係。

歐江安說，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，兩國人民情感深厚，真誠喜歡彼此、交流綿密。

歐江安指出，在地緣政治上，雙方都位於第一島鏈上的關鍵防線，面臨共同區域挑戰、國防安全緊密相連；在經貿方面，雙方互為第三大貿易夥伴，互賴共榮；在人員交流方面，疫情前日本向來是我國第二大觀光客來源國、台灣則是日本第三大觀光客來源國。在如此緊密的關係下，台日間唯有持續深化合作，才能有助增進印太區域的和平穩定。

對於台日關係的未來發展，歐江安表示，我國期許從政府到民間，可以透過多元管道，促進各項產業的實質合作，共同打造更安全的供應鏈，也期待未來台灣能夠加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），深化與日本在產業價值鏈上的夥伴關係。在教育文化領域方面，台灣期盼透過雙方文教團體、藝術團體、地方議會等的互訪互動，讓台日關係在未來繼續向下扎根。在區域安全保障方面，我國感謝日本近來在多個重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，支持台灣參與國際組織，也期待未來台日雙方能夠有深遠寬廣的實質合作交流。

至於日中關係方面，歐江安說，相信日本政府將會基於自身國家利益做出適當的決策，我國期待日本與中國關係改善的同時，能夠有助於增進區域的和平穩定與繁榮發展。