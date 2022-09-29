行政院今(29)公布入境免隔離「0+7」，並同時解除禁團令政策，可樂旅遊宣布，即日起海外團體遊程將全面上架，舉凡國人最愛的東北亞、熱帶風情的東南亞及海島，抑或令人傾心嚮往的澳洲、歐洲等一應俱全，鎖定第四季廣受旅客喜愛的旅遊型態推薦，以賞楓、滑雪、海島、節慶及歐洲、土耳其為主。

可樂旅遊即日起全面開賣海外團體、自由行、訂房、票券等旅遊商品，強調遍及世界的多元風格旅行方式，讓旅客玩得安心又自在。

睽違三年的旅遊計畫再度納入行程表中，自上週宣布第一階段鬆綁政策，祭出海外自由行9折起優惠專案，短短7日內使用優惠折扣的旅客已破萬人，以日本、韓國、泰國、新加坡尤其受歡迎，可樂旅遊觀察市場熱度需求，也延伸規劃在團體遊程上，亞洲短線以4-5日、歐美長線以9-12天為主，市場限量且獨具特色的冰島極光玻璃屋、土耳其熱氣球皆有保證席次，遊程規劃10/25以後出發，最低23,888元起。

可樂旅遊表示，長天數旅行已全數回歸，尤其推薦土耳其，選用土航直飛，包含餐食、交通接駁、5大世界遺產景點、當地口碑住宿及國際五星飯店，指定行程還可搭乘熱氣球，10天最低54,900元起，高品質規格與疫情前售價相近，如此親民豈能錯過！此外，推薦一輩子必去的極光旅行，提前卡位超限量「躺著也可以看到極光」的玻璃極光屋，連泊兩晚，免去等候時的低溫與風寒，親眼捕捉最美的幸福時刻。

時序入秋，秋季最美焦點屬「楓紅」當之無愧，挑選最負盛名的賞楓名所，推薦韓國八大美景之首的丹楓內藏山、日本排名第五的龍王峽、三大名園之一兼六園、九州御船山樂園等，搭配溫泉、美食或變裝體驗等元素，感受幸福「楓」情。

可樂旅遊重啟國人對雪的癮，精選：韓雪紛飛大樂透4日，滑雪體驗包含雪橇、雪杖、雪鞋、防風衣，還有專人指導走路、煞車、跌倒、滑行，再體驗最道地的韓式汗蒸幕，讓全身心都能獲得舒緩。此外，日本推出冬季限定奇景，如：日版童話合掌村雪屋、名花之里彩燈季。

延續國旅的墾丁、離島熱潮，玩國外也要享熱情－宿霧，可以擁抱鯨鯊、輕撫迷你眼鏡猴，豈不快哉！也特別推薦親子及年輕族最愛「馬新雙樂園」，一次暢玩２大樂園：樂高樂園和新加坡環球影城，搭配大紅花水上渡假村放鬆超滿足！此外，有別於過去大型團體的人數限制，泰國推出minitour，專屬VAN車服務，四人即可成行，古法按摩SPA、高爾夫渡假村、文青市集，各式主題套裝任客人選擇。

可樂旅遊並提早規劃好聖誕、跨年商品，歐洲聖誕市集享譽盛名，在王子街花園佈滿各式熟食、甜點、紅酒攤位，還有聖誕應景裝置藝術，感受濃厚聖誕氛圍，再搭配長榮直飛航班，讓行程完全充實不浪費。為讓2022有個完美休止符、迎向嶄新一年，推薦雪梨跨年煙火，它是全球五大必賞煙火城市，由專業領隊帶客人前往最佳觀賞位置，保證入住市區酒店方便散場回房休息。

可樂旅遊即日起全面開賣海外團體、自由行、訂房、票券等旅遊商品，遍及世界的多元風格旅行方式，讓你玩得安心又自在！今年秋冬，盡情釋放你的旅遊渴望，可樂旅遊與你分享世界的美好！