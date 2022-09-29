立法院將進入預算會期，民眾黨立院黨團今指出，明年度(112年度)中央政府總預算案，歲出2.72兆元，較今年(111年度)增加4680億元，增幅20.8％，創下史上最大增幅。截至今年7月底，中央政府債務未償餘額也增加 3550 億元。立委邱臣遠痛批，蔡政府解決政策問題的方法就是撒錢，執政8年，花了9年的錢，把子孫的錢都花光了，「債留子孫，更債留曾孫。」

邱臣遠表示，根據國庫署統計近四年舉債，沒有一年是正數，加總1.23兆元，蔡政府已成為最會花錢的政府，執政8年，花了9年的錢，把子孫的錢都花光了。他痛批，蔡政府解決政策問題的方法就是撒錢，才會導致債台高築；根據112年總預算總說明，統計至111年6月為止，政府有給付責任的非營業基金潛藏債務高達15.39兆，若將公債與潛藏債務合併計算後，國民每人所背負的負債將會突破100萬元，沉重的壓力，恐成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

邱臣遠表示，自蔡政府105年上台以來，政府稅收超徵金額合計高達8069億元，但卻揮霍無度，不僅未把多收的錢還給國民，還把錢都花光，將債務跟超徵合併計算，政府超花的「財政缺口」高達1.2兆億元，政府口中的「嚴守良好財政紀律」，其實不過就是將超徵稅金乾坤大挪移，大玩數字魔術，債留子孫，更債留曾孫。

立委張其祿則表示，最近政府許多政策及措施，都一再讓人質疑「政府沒有將錢花在刀口上」，他強調，「財政的核心關鍵仍是分配」，重點不是錢多不多，而是要「如何分配？」政府也要明確說明「為何要如此分配？」而非只是濫發政策紅包、盲目建設，或是濫用預算進行貼補政策，導致社會資源分配不合理，甚至更惡化。

立委蔡壁如指出，政府稅收連年超徵，債務卻屢屢再創新高，雙雙破紀錄，顯示超徵的稅收，還無法填補擴增的收支缺口，民進黨執政耗用資源沒有節制，背離永續發展。

她舉史學經典《萬歷十五年》分析大明王朝覆亡的治理失靈，就是欠缺「數字化管理」，儒家道德掛帥「務虛不務實」。

邱臣遠呼籲政府，特別預算不可以常態化，也不要抱持使用特別預算迴避監督，要回歸經常預算來編列，維護財政體系健全；並優先償還債務，不可以再漠視潛藏債務可能會帶來的危機，否則未來若是發生重大事件或國家急需，可能就會沒有資金可以應付，面臨破產危機。並請政府將稅收超徵部分還給國民，不可以將超徵額視為政府歲入，這些錢都是人民的血汗錢，錢從哪來就要還給誰。