陳謙文受邀擔任浪浪公益大使。（葡萄長文創工作室提供）

台視60周年台慶大戲《美麗人生》的男主角陳謙文，近日受邀擔任「浪浪公益大使」，呼籲大家愛護毛小孩就要終養不棄養。為了這次活動，陳謙文以溫暖歌聲獻唱公益單曲〈流浪的心〉，感慨表示：「在人類的世界裡、動物的選擇很少，牠們無法表達無法逃脫，痛苦只能概括承受。」流浪狗流浪貓的問題一直存在，因此有感而發創作這首歌，曲中娓娓道出流浪動物想要一個家的期盼，希望大家重視「愛護動物、珍惜生命」議題。

陳謙文與浪浪拍攝〈流浪的心〉MV，勾起他痛失愛犬傷心往事，當年他不顧家人反對偷偷飼養一隻小狗，結果小狗非常有靈性，很快就被家人接受成為家裡的一份子，但由於他當時忙於學業和打工疏於照顧，結果小狗因誤食食物而造成腎衰竭過世，陳謙文相當自責，自己跑去淡水河畔散心，想起曾經和小狗的歡樂時光，陳謙文痛哭失聲引起警察前來關切，誤以為他是失戀難過，還勸說千萬不要想不開，一直到陳謙文離開後警察才放心解除任務，這個烏龍事件也讓陳謙文相當難忘。

因為這個傷心往事讓陳謙文對飼養毛小孩有陰影，直到前幾年才由好友王樂妍、楊雅筑的鼓勵下，飼養了兩隻貓，陳謙文也呼籲大家飼養寵物時，要特別注意牠們的飲食，免得造成不必要的遺憾。