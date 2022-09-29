警方在劉男騎乘機車腳踏墊下查獲岡山區失竊的車牌，劉男辯稱是撿到的。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄12日有民宅裝修電纜遭竊，警方透過周邊監視器查出竊嫌為44歲劉姓男子，經數日循線下，日前發現劉男與女友現身某住宅大樓停車場，上前將劉男逮捕，在其身上發現有毒品吸食器，還是身揹5條竊盜、毒品等通緝犯，全案依規定解送歸案外，也依竊盜罪、《毒品危害防制條例》移送法辦。因「資歷」豐富，劉男狡猾製造多個斷點，還是遭警方鍥而不捨調閱上千隻監視器查獲。

12日中午12時許，大順二路有民宅在裝修時，放置在地面價值1萬餘元的電纜線3綑遭竊，屋主向警方報案，三民二分局民族派出所獲報調閱周邊監視器發現，當時劉男騎車到工地旁將電纜線竊走，於是鎖定劉男騎的機車，想繼續追蹤其行蹤時，卻發現劉男每日定時往返三民區、前鎮區、鼓山區、楠梓區、岡山區等地，企圖在多個地點製造斷點來逃避警方追緝。

經過員警多日的調閱上千隻監視器下，掌握劉男每日行蹤，28日上午有員警通報劉男現身前鎮區，於是所長與多名員警埋伏在劉男下一個出沒地點，中午12時30分許，員警見劉男與43歲女友郭姓女子走出大昌一路某住宅大樓停車場，並立即上前將劉男壓制在地逮捕，而一旁的郭女見男友被捕後慌張逃離現場，但還是被其餘警力壓制。

警方在劉男騎乘機車腳踏墊下查獲一車牌，經查該車牌為月前岡山區通報的遭竊車牌，劉男辯稱是撿到的；此外也從劉男身上查獲二級毒品安非他命吸食器玻璃球2顆，劉男一見到吸食器被查獲，立即緊張大喊「這是我的，跟女友無關！」

據了解，郭女有毒品多項前科，而劉男則有5條竊盜、偽造文書、毒品案未報到被高雄地檢署、高雄地方法院通緝，因被抓經歷豐富，狡猾的他跑遍高雄多的區域製造斷點增加查緝難度，不料在警方鍥而不捨的調閱上千隻監視器的追查下，還是遭到警方逮捕。郭男辯稱雙方沒有工作，因女友開銷大，才會到處行竊養女友，令警方直搖頭。

全案依規定解送歸案外，也依竊盜罪、《毒品危害防制條例》移送法辦；而郭女則依規定採尿送驗，日後將依送驗結果依法究辦。

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