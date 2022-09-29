台中市東勢高工積極培育木工人才，學員遵古禮入門拜師學藝。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢高工積極培育木工人才，與台灣行動菩薩助學協會攜手合作推動「發願成才計畫」，學員滿心期待入門拜師，由學校帶領通過一座外圓內方的「規矩」門，引喻「師父引進門，修行在個人」道理，更效法巧聖仙師魯班公創制規矩繩墨精神。

東勢高工日前舉行「裝潢技術人力培育班」學員入門拜師禮及始業式，該計畫以建築科、家具設計科及室內空間設計科二、三年級學生為主要對象，秉持技職教育務實致用及該協會「給他魚吃不如給他釣竿」理念，以獎勵方式為營造業裝潢技術人才注入新血。

東勢高工校長周文松指出，「發願成才計畫」今年邁入第8年，培育班多位學生目前在業界已是師傅級別，對於產業人力貢獻巨大，希望透過計畫讓精緻工藝得以傳承，學生能學得精湛技能成為「木作技職達人」。

入門拜師儀式循古禮進行，由學生向師長奉茶，以示尊師重道摯忱，祈望師長傾囊相授；師長將木工技藝所需鉋刀、鋸子、鑿刀等工具回贈學生，象徵經驗技藝傳承，期望青出於藍而勝於藍。學員們相當期待及開心，希望未來能學到精藝技術，在專業領域上發揮潛力，貢獻所能。

培育班也結合業師技術訓練指導及產業職場體驗實習，每周三下午及周六全天由業界木工師父授課，今年增加東勢林區管理處提供經費贊助，將業師實務經驗融入教學，周五下午安排品格教育涵養課程。

教育局長楊振昇表示，「發願成才計畫」見證高職學校和產業攜手合作另一種成就與風貌，將學習興趣和產業需求技術相連結，並結合品德及美感教育，透過產業界發起的人才培育計畫，更能契合產業需求，成為產學合作新典範。

昨日活動，市府教育局高中職科長李真玲、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華、秘書長游金洲及龍寶建設董事長張麗莉等人皆出席。