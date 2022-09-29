有些人就是很受歡迎，而且具有一些自己的特質，《旺好運》運勢專欄指出，天秤座、獅子座、水瓶座，給別人的印象往往都是很獨特的，甚至為了維持自己最好的狀態，在出門時會特別打扮，來吸引眾人目光。

第三名：水瓶座

水瓶座有屬於自己獨特的性格，所以很容易讓人對他們感到好奇，他們的一舉一動都會被人注視，是非常適合當明星的性格，不僅獨特又神秘，常常很多人會說水瓶座個性很怪、思想跳tone，但是這個是他們的跟別人的相處模式，跟他相處過的人從來都不會覺得無趣。

第二名：獅子座

獅子座本身就很有自信，除了很愛華麗的事物，也希望被人仰慕，所以他們就很容易博得別人的眼球，因此容易吸引一批粉絲想跟上他們的腳步，他們很喜歡領導別人或者讓別人模仿，這會讓獅子座感覺像是在群體中的國王般那樣的高貴。

第一名：天秤座

天秤座非常注重外貌，而且對外都一定要把自己維持在最好的狀態，因為他們希望給人的印象不僅是人人喜愛的俊男美女，還要非常的光鮮亮麗，也是在別人眼中，天秤座都是非常完美的，他們不僅是愛情中的佼佼者，也是人人都討喜的一個星座。