台化彰化廠2014年因汽電系統操作到期，二度向彰化縣政府申請展延遭駁回而被迫停工，向縣府提告國賠後，彰化地院日前判決縣府應賠償4億7704萬元。彰化環團29日召開記者會痛批台化彰化廠燃煤排放廢氣，不只長期污染彰化，也讓空氣充滿臭酸味道，如今卻厚臉皮地向彰化縣政府索取高額國賠金，呼籲台化撤回國賠訴訟。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民29日在記者會中說明，時任彰化縣長呂世明為增加當地工作機會，幫助台化設立彰化廠，故台化董事長洪福元才將彰化稱為「起家厝」。然而，台化卻接連在彰化設立燃煤設施，排放廢氣的煙囪僅60公尺高，工廠方圓5公里內總計88所學校、20萬以上居民，長年吸進含有重金屬成分的致癌物，如今台化卻要跟縣府索要賠償金，非常不合理。

在地居民、彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬也說，在台化彰化廠運行期間，只要經過台化，都能聞到一股臭酸味，而她只要站在高處修剪自家樹木，整條手臂跟衣服事後總是沾滿黑炭。工廠不再燒煤後，居民再也不用每天聞臭酸味，空氣品質已經好上許多。

楊澤民強調，彰化縣既然是台化的起家厝，必須善盡企業責任，不只要撤回國賠訴訟，也要支付工廠周遭居民到醫院接受肺部低技力電腦斷層檢查（LDCT）篩檢費用，給長期因燃煤排放廢氣健康受影響的居民一個補償與回饋。

立委陳椒華則批評，環保署一再偏袒台化，不只用訴願結果壓彰化縣環保局處分，修正《空污法》時更訂定「台化條款」，讓工廠許可證逾期未准駁者，能依原條件持續延展，她很遺憾看見環保署修法時，讓污染凌駕於環保之上的立場，也不禁質疑環保署淪為台化打手。針對該案，她將與環保署協調，讓彰化縣政府不必賠償如此高金額。

台化彰化廠因M16、M17、M22等3座鍋爐操作許可證即將到期，曾於2016年申請操作許可證展延，彰化縣環保局當時以燃燒不符標準，2度退回台化展延申請並要求重提申請，台化不願意而2度提訴願，環保署皆認定彰化縣政府行政處分違法。

事後，台化以彰化縣政府違法行政處分，使機具停機、被迫停工無法營運生產等，向彰化縣政府申請損害賠償。彰化地院一審判決在2022年7月出爐，法官認為，縣府違法的行政處分使台化被迫停產而無法營運，須賠償4億7704萬6416元，全案可上訴。