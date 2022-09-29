花蓮玉里鎮松浦部落民宅，在地震中受損嚴重。（王志偉攝）

強震，花蓮玉里鎮松浦部落民宅嚴重受損，部分已逐步拆除。（王志偉攝）

918強震造成花蓮縣南區多處民宅受損，內政部次長花敬群今天到玉里勘災，實地走訪當地松浦里3棟受損嚴重民宅；花敬群感謝近80位建築師協助評估受災房屋，他說中央將放寬屋損規範，集合式住宅，每戶修繕費最高450萬元，至於獨棟、農舍不適用補助規定，政院也將研擬符合地方需求，提供一戶修繕費最高50萬元補助，相關費用由中央負擔。

縣府建設處長鄧子榆說明，截至昨天下午5時，彙整地震危險建物通報529件，已評估369件，貼紅單有40件、黃單47件，但昨天富里鄉一次又查估168件，已分工請建築師、土木技師協助評估。

連日來協助勘災的全國建築師公會理事長劉國隆表示，台灣房屋結構，只要鋼筋混泥土，甚至加強鋼造都耐震，這次地震都看到，房屋地盤沒有做很紮實的基礎，本身內部結構都還好，只是地盤不均勻的呈現，讓屋子傾斜，但可以透過扶正工程修正。

他說，會倒塌房屋都是老舊，早年大家要搶建，要讓房屋成合法，在沒有建築法歸前，因此那時建築結構有比較弱、沒有RC結構。花東屬高地震區，對地震帶蠻謹慎，蓋房子結構都還不錯。至於貼「紅單」也不一定要拆除，若因公眾使用，會希望來重新建築，至於私人，松浦167號民宅，內部結構都還好，仍可扶正修護。但傾斜嚴重，要立即拆除，需要屋主簽署同意書。

花敬群表示，這次地震確實帶來衝擊，有中央、花東縣市政府與建築師公會掌握災情，討論加速受災戶緊急評估，感謝大家幫忙，多數受損屋況還好，沒有到危險狀態，接下來要做耐震初評、耐震補強工程，一戶要花1萬5千元，由受災戶與結構師、建築師評估完，有危險之虞，由中央來補助。

花敬群說，有耐震補強、修繕補強2方案，都有配套的機制，耐震補強，如果是集合住宅，最高有450萬元修繕費用，由中央來補助，可以透過建築師專業來評估一併來申請，若危險度總分大於45分者，補助比率從45％提高到85％；另外過去獨棟透天（農舍），沒有補助，行政院同意放寬，一戶最高50萬修繕，接下勘災，透過建築師、結構技師來看管道來申請。

另外房屋受損民眾也可向地方政府申請緊急修繕，最高可貸80萬。

花蓮縣政府已與慈濟基金會簽定合作備忘錄，慈濟允諾全力協助重建。花敬群說，法制面可以做的全部由政府來做，若有不適合，就請台積電、慈濟統籌辦理。