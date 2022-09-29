由台北市參選人人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信發起的「台灣二次民主運動連線」，明天上午成立；蘇煥智受訪表示，他們列舉10項蔡英文完全執政，卻完全不負責任，而且濫權違法，違背民主初衷事由。台灣民意基金會董事長游盈隆、作家林文義及陳淞山等人都會出席。

「台灣二次民主運動連線」，將於明天上午10時於台北市台大校友會館四樓成立；蘇煥智指出，總統直選後已經26年，2016年第三次政黨輪替，蔡英文政府完全執政後，台灣社會貧富懸殊愈拉愈大等，且因為不能兼聽包容，任用貪腐、墮落、聽話的親信，而快速貪腐化；並沒收黨內民主、控制媒體，破壞民主、自由、人權、法治情況層出不窮。

他說，蔡英文執政的無能及威權化，不但沒有解決台灣中等收入陷阱的瓶頸，反而更惡化台灣的困境；台灣二次民主運動連線列舉10項蔡政府完全執政後的問題。

10項包括一、 對不起台灣的存亡；他說，面對中國的軍機軍艦壓境、導彈威脅，武統台灣已經進入期程表。但蔡政府至今仍不願恢復義務役延長役期至少一年以上，沒有決心面對中共武統危機，對台灣生死存亡國安危機，非常不負責任。

第二是對不起年輕人；他說，坐視高房價與土地炒作問題，導致年輕人不婚不生買不起房子，40崴以上不婚不生已成常態。台灣的社會、經濟、健保、退休年金及產業均將面臨斷崖式崩塌的命運。

第三，他說，是對不起老人，由於小英政府不實施長照保險，長照財源嚴重不足。四是對不起地方，目前的政治體制是中央集權集稅，將跟地方經濟及就業直接相關的營業稅及所得稅全部收歸國有，導致地方政府均貧。小英政府卻刻意維持「地方均貧」，好被迫乖乖聽話。

第五是沒收鄉鎮市，加速滅校滅村滅鄉；他說，恢復六都區地方自治，才能減緩滅校、滅村、滅鄉日漸擴大；六、則是違背民主初衷控制媒體，斐偉錄音帶曝露，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌直接介入鏡電視執照取得，府院黨整個介入媒體執照操作過程，破壞言論自由與新聞傳播自由。也違背「黨政軍退出媒體」的民主初衷。

至於第七；他說， 用國家預算養1450；平常用國家預算養網軍，操控輿情；更進一步成立疊床架屋、定位模糊的全世界少有的「數位發展部」，以高官厚祿養網軍，破壞國家文官體制。並且企圖透過「數位仲介法」立法控制言論，對異議者行監控下架處罰，大開民主倒車。

第八是破壞司法獨立，司改大跳票；他說，蔡政府違反民進黨黨綱拒絕採用陪審制，且繼續利用司法院院長以法官升遷為手段選拔聽話的法官；九是沒收黨內初選、提名包庇涉及排黑條款、及司法關說者，黑金腐化日趨嚴重；最後是破壞法治，沒收人民財產，全國17個農田水利會被消滅，土地及財產收歸國有，違反政府組織改造「政府瘦身」的大原則；而剝奪人民財產，侵害人民結社權，大開民主倒車。

他說，台灣二次民主連線強調，這次的集結，希望能夠號召大家的民主初衷，共同為台灣的生存安全而努力；也希望能為下一代及人民的福祉共同努力。拒絕蔡英文幫派式的民主沉淪；再造台灣多元開放兼聽包容，「清廉、勤政、愛鄉土」的民主精神。