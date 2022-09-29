近幾年健康意識抬升，不少人改吃生菜沙拉取代澱粉，但營養師蔡濰安在臉書粉專發文指出，並不是所有蔬菜都可以生吃，並列舉6種一定要煮熟的食物，包含四季豆、金針、茄子、十字花科蔬菜、雞蛋和豆漿，如果沒有煮熟就食用，很可能引發腸胃不適、暈眩嘔吐等症狀，還可能影響營養素的吸收。

●四季豆

四季豆的生豆含有凝集蛋白，如果沒有煮熟，可能引起腸胃不適、腹瀉、發燒等症狀，建議要完全煮熟再食用比較安全。

●金針

新鮮金針含有秋水仙鹼，經腸道吸收可能導致暈眩嘔吐，建議食用新鮮金針前，先用水浸泡至少1小時以上，再用沸水煮熟即可食用；而乾金針因為經過乾燥製作過程，毒素已經被破壞，所以不需要太過緊張。

●茄子

茄子含有茄鹼，生食可能造成咽喉部瘙癢，只要充分加熱就可以分解茄鹼。

●十字花科蔬菜

十字花科蔬菜包含花椰菜、甘藍等，都是營養豐富的蔬菜，但十字花科蔬菜含有少量的甲狀腺腫素，可能影響碘的吸收，有甲狀腺功能低下的人需要特別注意，建議煮熟後再食用，且要適量攝取。

●生雞蛋

不少人吃壽喜燒時，都喜歡將煮好的肉片沾上生蛋液食用，但蔡濰安指出，生蛋白含有抗生物素蛋白（Avidin），會阻礙人體對生物素（又稱B7）的吸收，若缺乏生物素就容易掉頭髮。

●豆漿

未煮熟的豆漿含有皂素，可能造成身體不適、腹瀉等症狀，記得煮豆漿的過程一定要充分加熱。