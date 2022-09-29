德國國會友台小組主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch)率跨黨派5位友台小組副主席一行7人預定10月2日至6日來台訪問，外交部表示誠摯歡迎。

外交部表示，此次德國國會友台小組訪團是繼2019年新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團，不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台升高對台軍事威脅，繼法國國會訪團後，又一歐洲重要國家以實際行動展現對台灣堅定支持，外交部對此表示感謝。

訪團7位成員分別代表德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。訪賓此行將晉見總統、副總統，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「臺灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流。訪賓另將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

外交部表示，台灣與德國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。在全球威權主義持續擴張之際，面對中國升高對台軍事威脅，德國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係，國會友台小組更以實際行動證明德國跨黨派對台灣的堅定支持；期盼賡續深化雙方交流合作，強化民主團結與韌性，共同邁向繁榮穩定的未來。