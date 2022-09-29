英國央行救市帶動美股4大指數強彈，台股也跟著回神，29日開盤勁揚上漲172.33點，收復13,600點整數關卡。金管會證期局長張振山29日表示，台股基本面良好，且全市場的信用交易擔保維持率平均值為157％，還不到處分 (斷頭)門檻的130％，目前「沒有斷頭危機」。

張振山29日列席立法院財政委員會備詢時接受媒體採訪表示，國內上市櫃公司累計前8月營收年增率逾9％，且上半年海外投資收益創近10年同期新高，顯示台灣基本面仍穩健。

金管會證期局預計9月30日下午召集台灣證券交易所、櫃買中心、期交所及集保結算所（證券F4）開例行股期市會議，張振山表示，股期市會議每1到3個月召開一次，若市場很平靜，開會頻率不會很頻繁，若市場有議題要討論，就會召開會議，主要是彼此交換意見。

至於近期台股波動大，金管會是否啟動一波救市措市各界關注，張振山指出，未來市場仍受到美國升息及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。