太平洋友邦諾魯共和國月24日舉行國會大選，現任議員昆洛斯（Russ Joseph Kun）經全體新任國會議員推舉，成功當選為諾國第16任總統。我國駐諾魯共和國大使館王海龍大使已於第一時間代表我政府向昆總統表達誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統及外交部長吳釗燮賀電。

外交部表示，我國政府再次祝賀諾魯人民以具體行動實踐民主制度，以公開、透明及和平的民主程序完成大選，展現對自由、平等理念之堅持，期待未來持續與諾魯政府攜手深化兩國邦誼及緊密友好的雙邊關係，共同維護太平洋地區的和平、穩定及發展。