行政院長蘇貞昌今（29日）在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及開放準備」報告，蘇貞昌表示，要特別、特別地感謝第一線醫護、第一線防疫人員與全體國人同胞，為了對抗疫情成立指揮中心，時間是在2020年1月20日，算到今天整整984天，給指揮官拍手，也給全體國人、所有防疫人員拍手，也給行政團隊拍手，肯定過去大家共同的努力。

蘇貞昌表示，考量台灣各方條件，無論是疫苗施打率、快篩試劑及抗病毒藥物等都準備充分，而就穩健開放邊境管理的政策，上周院會就宣告將自今（29）日起正式實施第一階段「近程開放措施」，也就是每周入境6萬人次、3＋4全程1人1室、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽。

他說，經過這一周以來的觀察，國內疫情走向仍如推估，都在指揮中心研判與掌握中，目前未超過2周前低推估的高峰病例數，而近一周較前一周國內確診數甚至還低3％，並且重症率未增加、死亡率減少，昨天9月28日我也特別前往國門－桃園國際機場，視察相關國境開放的整備作業情形，也都大致準備就緖。

蘇貞昌指出，就如指揮官所提，除了今日開始實施的第一階段「近程開放措施」外，我們將繼續朝穩健開放邁進，也就是從今天起，經過兩個星期的預告期，讓各行各業有所準備，自10月13日起，將再擴大國境開放，正式實施入境免居隔「0＋7」、每周入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，入境觀光也取消禁團令等措施。

此外，政府為國人所購買的300萬劑莫德納次世代疫苗，今早已運抵；另明（30）日起，也將開放12至17歲青少年接種副作用相對其他疫苗較低的NOVAVAX疫苗，請教育部加強宣導，符合資格的各年齡國人，都請踴躍施打，儘速獲得完整及加強的保護力。