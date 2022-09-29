民進黨南投縣長候選人蔡培慧宣布，教育部核定了新一波高中以下學校運動操場及週邊設施整建計畫，她成功爭取了包括草屯鎮草屯國小、竹山鎮社寮國小等7校加入。她也加碼宣布，在她馬拉松式的會勘下，成功促成南投縣43所國中小學的運動操場升級， 這一年老師跟家長都陸續跟她說，新的運動場讓大家跑得很開心，她也感到非常欣慰。

蔡培慧今（29）日在臉書發文表示，教育部不久前核定了新一波「高中以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」，她成功爭取了草屯鎮草屯國小、竹山鎮社寮國小、南投市營盤國小、中寮鄉永樂國小、名間鄉新民國小、名間鄉中山國小、埔里鎮溪南國小共7校加入，希望大家可以把這個好消息，轉達給身邊師長與親友們

蔡培慧進一步指出，開學已一個月了，去年這個時候，她為了南投的寶貝孩子們能夠有安全漂亮的校園跑道運動，馬拉松式會勘促成了南投縣43所國中小學的運動操場升級。

對此，蔡培慧強調，這一年老師跟家長都陸續跟她說，新的運動場讓大家跑得很開心，原本排水不良或邊角損害會造成危險的問題，也都因為有經費而改善了；她會繼續秉持此心，為「南投升級」而打拚努力。