炫富女林筱路酒駕撞死交管工人遭控公共危險罪，士林地院29日開庭，勘驗車禍事故當時的監視器畫面，林女聲稱不知道撞到的是真人、假人，往前衝到又倒車，是想要確認撞到什麼「物體」，法官詢問為何倒車中短暫停車，林女則回答「沒印象」，庭訊30分鐘結束，法官諭知10月19日續行審理程序，被告還押。

法官當庭播放事發時周邊多支監視器錄影畫面，29歲林女駕駛的BMW轎車發生事故，往前一直衝，直到前方大型工程車擋住去處，工人又圍在一旁，林女開始倒車，影片中短暫停車，又往前一小段再倒車，林女均稱「想不起來」但工人證稱，倒車時二度碾壓死者，但畫面模糊無法辨識。

林女辯稱，事故後她很緊張，不知道撞到什麼物體，也不知道是「真人」或「假人」，她倒車是為了要確認，至於是否二次碾壓死者，林則稱「沒印象」。

告訴代理人表示，林女撞到物體後，沒有立刻下車查看，而是繼續往前行駛，直到工人圍上來，她迫不得已停車，證明林女事發後企圖逃逸，而且倒車的距離很長，林女沒有下車查看，監視器拍下的畫面與林女所稱要察看物體，並不相符。