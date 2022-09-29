針對新北市長侯友宜的博士學位資格爭議，侯辦28日出示證據強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」，警大發聲明反駁，公關室媒體聯絡承辦人未經長官核准授權就擅自回答，並非是本校發布的聲明，將依相關規定議處。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今舉辦記者會，針對侯友宜論文濫用特權蒐集偵訊筆錄等資料，提出三點質疑，要求侯道歉，並批侯辦霸凌警大基層，傲慢不值得信任。

發言人何博文表示，為遮掩侯友宜論文疑雲，侯辦不惜強拉警大背書、試圖霸凌警大，警大昨正式聲明已打臉侯辦，但侯友宜迄今不只反省道歉，是台灣民主政治的悲哀。

何博文說，且這份根本不知來源的「說明」，這份說明跟事實也有很大出入跟爭議，說明指出，侯友宜2004年通過論文口試，並在同年6月畢業，但我們翻出相關正本，發現侯的論文口試日期是2003年12月，這難道沒有爭議嗎？不能質疑嗎？這份警大假聲明，你硬要警大吞下去，警大當然吞不下去。

此外，何博文也質疑侯友宜博士論文書寫濫權違反學術倫理，包括特權取得偵訊筆錄等隱私資料、違法特權調卷公器私用以及借勢藉端集合性侵犯，批侯友宜「好大的官威」，認為侯必須親自對外說明，不要再透過侯辦胡扯。

發言人李坤城表示，請侯友宜不要再講「尊重」、「謝謝」，而是要講「道歉」、「對不起」，如針對這件事沒有任何歉意，只能說侯團隊非常傲慢，遇到人民檢驗問題，如恩恩案，都用「謝謝」就想唬嚨過去；發言人李晏榕則轟，侯辦將髒手伸入校園、霸凌警大基層，模糊焦點就是為掩蓋侯友宜的爭議論文，「口口聲聲說要保護基層、其實是踐踏基層，把基層承辦人推上火線，這樣團隊還值得民眾信任嗎？」