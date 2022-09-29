為維護民眾食用水產品的安全，北市政府衛生局8月執行水產品第2波抽驗專案，前往餐飲業、魚市、超市等販售場所，衛生局表示，此次共計抽驗25件，檢驗結果1件不符合規定。

衛生局指出，此次共抽驗25件生鮮水產品，包含12件魚類、5件貝類、5件蝦類、3件蟹類，檢驗動物用藥多重殘留（48項）、孔雀綠（2項）及重金屬（鎘、鉛、甲基汞），檢驗結果1件「冷凍三點蟹」檢出重金屬鎘：2.3mg／kg ，標準應為0.5mg／kg以下，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定要求限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，已令業者將產品下架不得販售，並要產品來源業者限期改正，將擇日複抽相同或同類之的產品，檢驗結果若仍不符規定，將依法處辦。

衛生局說明，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等，而水產品中重金屬來源，主要是因生長於受汙染水體，水產品都可能含有微量重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取風險。

衛生局也說，我國已針對水產品訂有鎘、鉛、甲基汞等重金屬限量標準，凡符合衛生標準的水產品，一般人在正常攝食情況下可安心食用。

衛生局建議，販售業者可向大盤或供應商索取自主檢驗報告，消費大眾購買水產品則應選擇具有生產履歷或信譽良好的業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。

此外，消費者如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥 02-27208889）轉7079。以上稽查結果，則可至台北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei/）查詢相關訊息。