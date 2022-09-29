台中市25歲張姓男子日前接到詐騙集團電話，他因有被騙經驗，於是邊講電話邊跑到派出所求援，員警一聽到談話內容有「員警編號」、「匯款」等關鍵字，直覺是詐騙電話並示意先掛電話，並協助張男查證，確認是詐騙集團無誤，成功保住其辛苦錢。

豐原警分局指出，豐東派出所員警洪祥傑日前在所服勤時，張男神色緊張講著手機衝進所內，員警上前詢問時，聽到兩人通話中談到「員警編號」、「匯款」等，警先檢視張手機來電號碼顯示為「1＋10」，即示意先掛斷電話。

張男慌張表示，對方自稱是某公司客服人員，因公司遭駭客入侵，導致個人資料留出，他被多扣一筆9000元款項；後續又接到自稱警方來電，員警一聽立刻告知這是老牌詐騙手法，並協助張求證信用卡公司，確認無該筆款項失誤。

張男說，之前有被詐騙經驗，所以這一次深怕又受騙，但又怕是真的被盜刷，才至派出所尋求協助，很感謝員警耐心的分析與幫忙。

豐東派出所長呂禹澄呼籲，詐騙集團慣用手法會在電話尚未掛斷要求撥打110或165求證，此時也只是轉分機號碼，甚至會以網路電話冒充警察機關，所以必須確認電話完全掛斷再行撥打110或165，亦可以直接前往鄰近警察機關，警方皆樂意幫忙求證。