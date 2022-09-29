不少人都有不為人知的過去，一名女網友表示，父母重男輕女的觀念嚴重，把家裡所有資源都給兩個哥哥，就連她打工賺的錢變成哥哥的生活費，她急著繳學費而下海，事後卻罹患憂鬱症，現在遇到愛她的男友，兩人也有結婚的打算，她卻認為自己好髒，直呼「對不起，我沒有辦法給你乾淨的我」。

原PO今日於論壇《Dcard》指出，因為家裡重男輕女，父母都以上面兩個哥哥為優先，她就讀高中三年級那年，就已經打兩份工，其中一份薪水全上繳給母親，母親聲稱會替她繳學費，沒想到最後錢都變成哥哥們的生活費，她只好向父親開口借錢，卻換來父親一句「再去打一份工不就有錢了」。

原PO逼不得已，只好下海賺學費，她因此罹患憂鬱症，每天洗澡都覺得自己好髒，想把自己的皮膚說搓爛，父親還曾為此罵她，令她心灰意冷，「我到底做錯什麼？為什麼要活這麼累？」從小到大都沒感受過親情，她把希望寄託在愛情上，歷任男友得知她曾「賣過」，嘴上說可以試試看，一發生關係後就拍拍屁股說分手。

原PO說，現任男友對於她的過去也都知情，彼此都很愛對方，也有結婚打算，說到這她忍不住潰堤，「對不起，但我沒有辦法給你乾淨、健康完整的我，我真的好愧疚、好慚愧」。

心境曝光，網友也安慰她，「你有一個很愛你的男友，好好珍惜，跟他一起幸福的走下去，加油」、「他要的就是現在的妳，如果妳執著於過去才反而讓他難受」、「妳很棒，最少妳有勇氣坦承妳過去的一切」、「誰沒有過去，過去的不要看的那麼重，重要的是今天，明天還有後天」。

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