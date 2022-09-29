昨（28）日是教師節，不少學生都會向老師表達感謝之意。一名媽媽在檢查兒子的數學作業時，發現習作本上有許多答案都是錯的，但仍被打勾，好奇詢問兒子「是誰改的」，答案一出讓她差點暈倒，貼文曝光後網友們笑稱：果然數學是體育老師教的。

正確答案應該填上「直」角，但原PO的小孩寫出「真」角，卻得到紅色的勾勾。(翻攝臉書爆怨公社)

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，替兒子檢查作業時，發現數學習作上有許多答案是錯的，但卻都被打勾，讓她十分困惑，從照片中可以看見，依據作業內容，題目要求學生判斷是直角、銳角或鈍角，在第四題的空格中，正確答案應該填上「直」角，但原PO的小孩寫出「真」角，卻得到紅色的勾勾。

原PO忍不住詢問兒子「哥哥呀，數學作業是誰改的呀？」兒子說「是老師改的」，原PO又問「是數學老師改的嗎？」，兒子說「不是呀，是課照班的時候體育老師改的啦」，讓原PO無言表示「嗯，我再也沒有問題了，並標註教師節快樂及我知道老師真的辛苦了」。

貼文曝光後引發網友熱議。(翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言大笑「原來（你數學課是體育老師教的啊）這句話是真的」、「果然數學是體育老師教的」、「除了數學不好國語也不及格的體育老師」、「數學算一算就肚子餓了」、「還好沒有水角（誤）」、「還好沒出現魚角、蝦角、燕角、蛋角」。