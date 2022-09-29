陳文茜今（29日）凌晨在臉書分享近60張照片並發文「自己整理遺照」，她在其中一張與袁惟仁的合照下方寫著「走了」，令外界相當震驚，前妻陸元琪稍早透過經紀人否認並表示：「老師在休養中，家人照顧。」

陳文茜剛也修改她與袁惟仁的合照文字，「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歳。旁邊的小胖，如今他病倒了。為他祈福。」並向網友解釋，「我半夜吃安眠藥，自己「走了」，記錯，太粗心。非常抱歉。」